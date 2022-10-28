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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم 28-10-2022 فى مصر

الذهب
الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم متأثرة بالارتفاع غير المسبوق الذي سجله سعر الدولار اليوم أمام الجنيه مع قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب.

 

وارتفع سعر الذهب عيار 21 - أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري- حتى سجل 1195 جنيه للبيع بدون ثمن المصنعية، في الوقت الذي تراجع فيه سعر الذهب العالمي متأثر بارتفاع الدولار خلال تداولات اليوم.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي 

العيار

بيع

شراء

الذهب عيار 24بيع 1,354 جنيهشراء 1,366 جنيه
الذهب عيار 22بيع 1,241  جنيه مصري شراء 1,252 جنيه مصري 
الذهب عيار 21بيع 1,185 جنيهشراء 1,195 جنيه
الذهب عيار 18بيع 1,016 جنيهشراء 1,024 جنيه
الذهب عيار 14بيع 790 جنيهشراء 797 جنيه
الذهب عيار 12بيع 677 جنيهشراء 683 جنيه
سعر الاونصةبيع 42,118 جنيهشراء 42,474 جنيه
سعر الجنيه الذهببيع 9,480 جنيهشراء 9,560 جنيه
كيلو الذهب بيع 1,354,286 جنيهشراء جنيه 1,365,714

 

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سعر الذهب في سوق المال 

 

العيار

جنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 241,237 جنيه$53.43
سعر الذهب عيار 221,134 جنيه$48.98
اسعار الذهب عيار 211,082 جنيه$46.75
اسعار الذهب عيار 18927.75 جنيه$40.07
سعر الذهب عيار 14721.58 جنيه$31.17
سعر الذهب عيار 12618.49 جنيه$26.71
سعر الذهب عيار 9463.87 جنيه$20.04
اسعار أوقية الذهب38,470 جنيه$1,662
اسعار جنيه الذهب8,659 جنيه$374.00
اسعار كيلو الذهب1,236,980 جنيه$53,428

 

 

 

 

 

سعر الذهب العالمي 

وسجل سعر الذهب العالمي تراجع جديد خلال تعاملات اليوم متأثر بارتفاع الدولاروسط توقعات  المستثمرون باتجاه  مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تقليل وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد نوفمبر المقبل.

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وانخفض سعر الذهب العالمي في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1662.79 دولار للأوقية (للأونصة)، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 %إلى 1666.70 دولار للأوقية.

الذهب عيار 21 عيار 18 جنية الذهب الدولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكثر من خمسين عامًا

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