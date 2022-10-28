أسعار الذهب اليوم 28-10-2022 فى مصر

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم متأثرة بالارتفاع غير المسبوق الذي سجله سعر الدولار اليوم أمام الجنيه مع قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وتركه للعرض والطلب.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 - أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري- حتى سجل 1195 جنيه للبيع بدون ثمن المصنعية، في الوقت الذي تراجع فيه سعر الذهب العالمي متأثر بارتفاع الدولار خلال تداولات اليوم.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة بدون ثمن المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي

العيار بيع شراء الذهب عيار 24 بيع 1,354 جنيه شراء 1,366 جنيه الذهب عيار 22 بيع 1,241 جنيه مصري شراء 1,252 جنيه مصري الذهب عيار 21 بيع 1,185 جنيه شراء 1,195 جنيه الذهب عيار 18 بيع 1,016 جنيه شراء 1,024 جنيه الذهب عيار 14 بيع 790 جنيه شراء 797 جنيه الذهب عيار 12 بيع 677 جنيه شراء 683 جنيه سعر الاونصة بيع 42,118 جنيه شراء 42,474 جنيه سعر الجنيه الذهب بيع 9,480 جنيه شراء 9,560 جنيه كيلو الذهب بيع 1,354,286 جنيه شراء جنيه 1,365,714

سعر الذهب في سوق المال

العيار جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 1,237 جنيه $53.43 سعر الذهب عيار 22 1,134 جنيه $48.98 اسعار الذهب عيار 21 1,082 جنيه $46.75 اسعار الذهب عيار 18 927.75 جنيه $40.07 سعر الذهب عيار 14 721.58 جنيه $31.17 سعر الذهب عيار 12 618.49 جنيه $26.71 سعر الذهب عيار 9 463.87 جنيه $20.04 اسعار أوقية الذهب 38,470 جنيه $1,662 اسعار جنيه الذهب 8,659 جنيه $374.00 اسعار كيلو الذهب 1,236,980 جنيه $53,428

سعر الذهب العالمي

وسجل سعر الذهب العالمي تراجع جديد خلال تعاملات اليوم متأثر بارتفاع الدولاروسط توقعات المستثمرون باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تقليل وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد نوفمبر المقبل.

وانخفض سعر الذهب العالمي في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1662.79 دولار للأوقية (للأونصة)، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 %إلى 1666.70 دولار للأوقية.