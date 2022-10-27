وزير الرى: 470 مُعدة جاهزة لمواجهة طوارئ الطقس بأسيوط

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن دائرة الإدارة المركزية للمواد المائية والري في أسيوط بها 42 سد إعاقة و10 جسور حماية وبحيرة تخزين و25 مخر سيل طبيعي ووديان، فضلاً عن مخرين سيل صناعي تابعة للإدارة العامة لري أسيوط، جاهزين للتعامل مع أي أمطار أو سيول متوقعة خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال تفقد سويلم يرافقه عصام سعد محافظ أسيوط، مصرف أبوجبل بمركز ديروط ضمن الجولات الميدانية التي يجريها الوزير، اليوم الخميس، للمحافظة لتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على معدلات التنفيذ، وحضور احتفال بدء الأعمال بمشروع إحلال وتجديد قناطر ديروط الجديدة؛ لتوفير كافة سبل الدعم لرفع المخلفات، وتحسين مناسيب المياه بنهايات الترع والعمل على توظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه في مصر.

وقال الوزير إنه تم اتخاذ إجراءات متعددة للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة من بينها إجراءات بعيدة المدى وإجراءات موسمية وإجراءات استباقية، لافتاً إلى تخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بعدد من المحافظات حتى تتمكن شبكة المجاري المائية من استيعاب كميات المياه الإضافية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لضمان جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ للتعامل مع أي زيادات مائية فضلاً عن المرور الدوري على مخرات السيول وسدود الإعاقة؛ للاطمئنان على جاهزيتها للتعامل مع أي سوء أحوال جوية خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، أكد محافظ أسيوط الاستعداد لموسم الشتاء ومواجهة الازمات والطوارئ وأية سيول أو أمطار محتملة بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للامكانات المتاحة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ عدة تجارب عملية وسيناريو إدارة أزمة لعملية مواجهة سيول وكسح المياه وإخلاء المصابين وتأمين الطرق لحين الانتهاء من أعمال شفط وكسح المياه بسرعة واتقان بمشاركة الأفراد والمعدات وبالتنسيق مع كافة الأجهزة، وذلك بنفق الزهراء ونفق الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقاً" وبشركة مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها فضلاً عن إجراء اصطفاف 470 معدة من معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي من سيارات ولوادر وطلمبات نزح مياه أمطار وحفار، وفاكيوم، ومعدات تطهير مختلفة، ومولدات ديزل، وورش صيانة متنقلة، بمقر محطة نزلة عبد اللاه، بالإضافة إلى عقد العديد من الاجتماعات، بجانب الجولات الميدانية لتفقد أعمال تطهير مخرات السيول.

ورافق الوزير خلال الزيارة علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والنائب حمادة قرشي والنائب حمادة زهير فولي عضوا مجلس النواب ومصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ وحسام طاهر نائبًا عن رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى وحاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسيوط ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط.