الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى الطوباوي بارثولوميو من فيتشنزا

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، ذكري الطوباوي بارثولوميو من فيتشنزا الأب إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرته قائلاً: ولد بارثولوميو في مدينة فيتشنزا بإيطاليا عام 1200 لعائلة دي براغانكا النبيلة وتلقى تعليمه في جامعة بادوفا، حيث انضم إلى رهبنة الدومينكان وهو في سن العشرين من عمره. وبعد إتمام دروسه سيم كاهناً، فأرسل بعد سيامته مباشرة الى إقليم لومباردية ليكرز ضد الهراطقة ويضع السلام بين الفصائل المتحاربة. فقاد العديد منهم الى الإيمان المسيحي.

وتابع: عندما كان شاباً أسس جمعية باسم "فرسان يسوع المسيح" ليحافظ على السلام والهدوء في جميع مدن إيطاليا. فذاع صيته فدعاه البابا غريغوريوس التاسع فعينه رئيساً للقصر البابوي وهو منصب يشغله تقليدياً الرهبان الدومينيكان ومسئولاً عن كلية اللاهوت في الكوريا البابوية وفى عام 1248م عينه البابا إنوسنت الرابع أسقف ليماسول في جزيرة قبرص. بالنسبة لرجال الاكليروس يعتبر هذا التعيين شرفاً وتقديراً لقداستهم ومهاراتهم في قيادة الكنيسة، لكن بالنسبة لبارثولوميو كان ذلك شكلاً من اشكال المنفى الذي حثت عليه مجموعة مضادة للبابا التي سعدت عندما رأته يغادر المدينة الى قبرص.

وتابع: وتقابل مع الملك لويس التاسع عندما مر عبر قبرص في طريقه الى مصر خلال الحملة الصليبية السابعة. وتم إرساله كمندوب بابوي إلى إنجلترا وفرنسا. ورافق الملك هنري الثالث ملك إنجلترا في رحلته الى باريس وهناك أهداه الملك الفرنسي لويس التاسع جزء من صليب المسيح وشوكة من تاج الشوك الذي كلل به السيد المسيح عند صلبه. وبعد عامين عينه البابا ألكسندر الرابع أسقفاً لمدينة فيتشنزا مسقط رأسه، ليكون قريباً من البلاط البابوي ليسند إليه بعض المهام. كانت مهمة الأسقف الأساسية هي تطهير أبرشيته الجديدة من البدع التي تسللت إليها من خلال وعظه، ونجح في تحويل زعيم الحزب المهرطق وكثير من أتباعه. أثار هذا غضب إيزيلينو (اللورد الإقطاعي الإيطالي) الذي كان معارضاً للسلطة البابوية.

وواصل: في عام 1259، توفي إيزيلينو وعاد الطوباوي بارثولوميو إلى أبرشيته ، حاملاً معه الذخائر الثمينة التي قدمها له الملك سانت لويس. عندما اقتربت سفينة الأسقف المقدس من الشاطئ، صاح قطيعه: "طوبى لمن يأتي باسم الرب!" بنى الطوباوي بارثولوميو كنيسة كبيرة ليضع بها هذه الذخائر، وألحق بها ديرًا جديدًا لأمره الدومينيكي. كما قدمت له أرملة البندقية النبيلة وعاء ذخائر جميل ليضع فيهما الذخائر المقدسة، والتي وضعها على الفور في كنيسة التاج المقدس التي أقيمت حديثًا. وظل في فيتشنزا، يداوم على التبشير بحقائق الإيمان وتحرير الكنيسة المحلية من البدعة المانوية.

وتابع: كرس الطوباوي بارثولوميو نفسه بحماس للكتابات، ومحاربة البدع، وتوفير احتياجات الفقراء، وتجديد كاتدرائيته التي دمرها إيزيلينو. لقد عزز بشكل بارز السلام والازدهار في الكنيسة والدولة. تم اختياره باستمرار كوسيط في الصراعات والنزاعات التي أثرت على شمال إيطاليا؛ قدرته الرائعة على المصالحة بين مختلف الفصائل فعلت الكثير للتخفيف من حدة الخلافات الكئيبة في تلك الفترة.

مختتما: في عام 1261، أنشأ الطوباوي بارثولوميو وسام فرسان والدة الإله المعروف باسم فرسان القديسة مريم، الذين كانوا مسؤولين عن حفظ السلام في المدن في جميع أنحاء إيطاليا. انتشر هذا الأمر على نطاق واسع في جميع أنحاء إيطاليا، وحصل على موافقة الكرسي الرسولي.

وكتب تفسير للكتاب المقدس، وكان كتابه المشهور التعليق على "التسلسل الهرمي" للقديس ديونيسيوس الأريوباجي من مجلدين. وايضا بعض العظات والأعمال الصغيرة. فرقد في الرب يوم 27 أكتوبر 1271م. وتم تطويبه في 11 سبتمبرعام 1793م على يد البابا بيوس السادس.