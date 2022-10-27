الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديس إيفاريستو البابا

تُحيي الكنيسة الكاثوليكية الخميس، ذكرى القديس إيفاريستـو البابا الشهيد إذ روي الأب وليـم عبـد المسيـح سعيد، الفرنسيسكانـي سيرته قائلا: إننا لا نعرف إلا القليل عن حياة البابا إفاريستو الشهيد ولد فى مدينة بيت لحم من عائلة يهوديـة، من اصول يونانية فى انطاكية ، يوم 17 ابريل عام 44م لا نعرف كيف قبل الإيمان المسيحي .

وتابع: انتخب بابا خلال عهد الإمبراطور دوميتيان أثناء فترة كان الاضطهاد شديد جدا على المسيحيين فى الإمبراطورية البيزنطية، وهو خامس بابا وفق قائمة بابوات الكنيسة الكاثوليكية ، تولى باباوية روما بين عامي 98م حتى 106م ، وقام إفاريستو بعدة انجازات هامة فى الكنيسة ، مثل تقسيم روما إلى 25 رعية وتكليف كل كاهن بخدمة رعيـة ، إلى جانب تعيين سبعة شمامسة يساعدون اسقف روما في الخدمة . وقال ان سر الزواج يجب أن يكون امام جماعة المؤمنين وبمباركة الكاهن .

وتابع: واثناء الاحتفال بالقداس الإلهي جاء جنود الإمبراطور وقبضوا عليه مع جميع المؤمنين المتواجدون معه . وتم طرحهم للوحوش المفترسة ، أما البابا إفاريستو فتم قطع راسه ، تم غادر الجنود المكان قام بعض من المسيحيين بدفنه بإكرام فى مكان قريب من قبر القديس بطرس . . حسب تاريخ الكنيسة أن البابا إفاريستو قد رقد فى الرب عام 107 فى روما . فى عهد الإمبراطور تراجان بعد أن مكث فى البابوية ثمانى سنوات.

مار ديمتريوس الشهيد هو مار متري، المولود في تسالونيكية في منتصف الجيل الثالث. كان له صديق اسمه نسطر وقد شجعه ديمتريوس على منازلة أحد المصارعين المقربين من الحاكم. قُتل المصارع فغضب الوالي وقتل نسطر ورفيقه ديمتريوس. وذلك حوالي السنة 303. كان على اسم مار متري كنيسة عظيمة في تسالونيك وكان له إكرام كبير في اليونان لما اجترح من العجائب الكثيرة.

وقالت الكنيسة خلال العظة الاحتفالية لها: أيّها الإخوة الأحبّاء، عندما نعرض عليكم شيئًا مفيدًا لنفوسكم، فلا يحاولَنَّ أحد الاعتذار بقوله: "لا وقت لديّ للقراءة، لذلك لا يمكنني معرفة وصايا الله ولا حفظها"... لِنُقلِع عن الثّرثرة الباطلة وعن المزاح اللاّذع... ولنَرَ إن لم يَعُد لدينا وقت نخصّصه لقراءة الكتاب المقدّس... عندما تطول الليالي، هل يكون هناك أحد قادرًا على النوم كثيرًا لدرجة أنّه لا يقدر أن يقرأ بنفسه الكتاب المقدّس أو يسمع أحدًا غيره يقرأه؟... لأنّ نور النفس وغذاءها الأبديّ ليسا سوى كلمة الله الّتي بدونها لا يستطيع القلب أن يحيا ولا أن يرى...