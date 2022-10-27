الخميس 27 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غسل 5 ملايين جنيه جمعها من تجارة «المعسل المغشوش».. والنيابة تحبسه

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بغسل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاط إجرامي في مجال الغش التجاري، بعدما تمكن رجال الشرطة من ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء التحريات في الواقعة. 

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فقد تمكنت حملات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من ضبط المتهم والمقيم في محافظة القاهرة لاتهامه باستغلال موقعه الوظيفي وممارسة نشاط إجرامي في الغش التجاري وغسل 5 ملايين جنيه. 

كما تبين من خلال تحريات رجال الشرطة في الواقعة، أن المتهم استخدم مطبوعات وأغلفة مقلدة لمنتجات التبغ ومطبوعات وأغلفة مقلدة لمنتجات التبغ لترويج «معسل» غير مطابق للمواصفات ومجهول المصدر وطرحه للبيع بالأسواق، الأمر الذي مكنه وذويه من تكوين ثروة بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات.

كما أودع المتهم بعض تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ5 ملايين جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس الغش التجاري جرائم الأموال العامة وزارة الداخلية غسل 5 ملايين جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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