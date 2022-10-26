الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ننشر نتائج اليوم الـ15 فى بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية مصر 2022

الرماية
الرماية
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أقيمت اليوم منافسات اليوم الخامس عشر ببطولة العالم لرماية المسدس والبندقية، التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 12 وحتي 28 اكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

وشهد اليوم إقامة منافسات 300 متر بندقية من الوضع راقدا سيدات، منافسات 300 متر بندقية من الوضع رقود رجال ومنافسات 300 متر بندقية 3 أوضاع للرمي سيدات.

وجاءت النتائج كالتالي:

في منافسات 300 متر بندقية من الوضع راقدا سيدات، حققت يبنتب انيجا من سويسرا الميدالية الذهبية، فيما فازت مواطنتها سيليفيا جوجنارد بالفضية، بينما حققت النمسا البرونزية عن طريق اوليفيا هوفمان.

وفي إطار منافسات  300 متر بندقية من الوضع رقود رجال، فاز النرويجي كلاوسن سيمون بينما فاز البولندي بارتنيك توماز، فيما فاز بطل النمسا شمرل الكسندر بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي الختام، أقيمت منافسات 300 متر بندقية 3 أوضاع للرمي سيدات وفازت النرويج بالذهبية عن طريق فاتني جيني لوند كاترين وداستيد جيناتيد هيجو فيما فازت بالفصبة سويسرا، عن طريق سينتي أنجا وهيتز سارينا وغوجنارد شنايدر سيلفيا، فيما حققت البرونزية ألمانيا برونزية عن طريق موسنستر فيرونيك وجيوثر آنا ولينا مولر ليزا.

جدير بالذكر أن هذه البطولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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