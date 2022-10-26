السيسى: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج مثالى للعلاقات الطيبة بين دولتين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر والإمارات تحتفلان بمناسبة غالية وعزيزة على قلب كل مصري وهي مرور خمسين عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة مسجلة، أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا مثاليًا للعلاقات الطيبة القوية التي تجمع دولتين وشعبين شقيقين.

وأكد الرئيس على أن القيم الصادقة الحقيقية من الأخوة والمودة والتوافق تسود بين الشعبين والتي نلمسها ونقدرها ونعتز بها، مضيفًا أن الشعبين المصري والإماراتي دائمًا على قلب رجل واحد.