التحقيق في ضبط شيش إلكترونية وسيجارة إلكترونية بميناء السخنة

تجري الجهات المختصة بالسويس تحقيقات موسعة في محاولة تهريب 5998 شيشة إلكترونية و3428 سيجارة إلكترونية و2300 قلم ليزر منشأ ألمانيا، و2950 حجر قلم ليزر قابل للشحن 6800 ملي أمبير، و350 طقم حجر قابل للشحن 6800 ملي أمبير داخل الطرود الواردة الواردة من الخارج بمسيناء السخنة.

كما طلبت جهات التحقيق تحريات رجال مباحث الميناء حول الشحنة المضبوطة، وتقر رجال الجمارك بميناء العين السخنة.

وأحبطت أجهزة الأمن بالاشتراك مع جمارك ميناء العين السخنة، الثلاثاء محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية وأقلام الليزر ومستلزماتها .

ووردت معلومات للجهات المختصة، مفادها اعتزام شركة للاستيراد والتصدير تهريب أصناف مخالفة داخل مشمول بوليصة الشحن رقم R232139642 بعدد 1 حاوية رقم TEMU7040382 قادمة من الصين، ومحرر عنها بيان جمركى رقم 389612 لسنة 2022، والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة عن 863 طرد خردوات بوزن 17 طنا و20 كيلو جراما.

تم تشكيل لجنة جمركية لكشف مشمول الحاوية ومن خلال الفحص، تبين وجود 5998 شيشة إلكترونية و3428 سيجارة إلكترونية و2300 قلم ليزر منشأ ألمانيا، و2950 حجر قلم ليزر قابل للشحن 6800 ملي أمبير، و350 طقم حجر قابل للشحن 6800 ملي أمبير داخل الطرود الواردة.

تم تحرير محضر ضبط جمركي، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.