الإثنين 24 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستمع لأقوال الشهود في محاولة تعدي مستقلي سيارتين على فتاة بالقاهرة

نيابة
نيابة
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استمعت نيابة القاهرة الجديدة لأقوال الشهود في محاولة تعدي مستقلي سيارتين على إحدى الفتيات بالقاهرة، لاعتراضها على تسببهما في إعاقة الحركة المرورية لكشف ملابسات الواقعة. 

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن محاولة تعدي مستقلي سيارتين على إحدى الفتيات بالقاهرة لاعتراضها على تسببهما في إعاقة الحركة المرورية.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول منشور مدعوم بصور على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمنًا تضرر صاحبة الحساب من مستقلي سيارتين لمحاولتهما التعدي عليها وإلحاق الضرر بسيارتها ومحاولتهم استيقافها لإنزالها من السيارة أثناء سيرها بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة لاعتراضها على تسببهما في إعاقة الحركة المرورية.

وبالفحص وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، نافيًا ارتكاب قائد السيارة الثانية أي تجاوزات حيال الشاكية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة القاهرة الجديدة مستقلى سيارتين إعاقة الحركة المرورية فيس بوك منشور التواصل الاجتماعي

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