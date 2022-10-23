تُعلن بالجلسة الختامية لمنتدى مصر للإعلام.. تفاصيل جائزة «الإبداع الصحفي للشباب»

يعلن منتدى مصر للإعلام فتح أبواب الترشح للدورة الأولى من جائزته السنوية لـ«الإبداع الصحفي للشباب»، اليوم السبت، الموافق 22 أكتوبر 2022، وتغلق أبواب الترشح يوم الخميس، 10 نوفمبر 2022.

ويقدم منتدى مصر للإعلام الجائزة لحديثي التخرج بكليات ومعاهد الإعلام المصرية «الحكومية والخاصة» عن إنتاجهم الصحفي المتميّز، وتنقسم إلى فرعي «الصحافة المكتوبة» و«صحافة الفيديو»، ويشترط فيهما أن يكون المتقدم من حديثي التخرج ابتداءً من دفعة 2019.

يتقدم المرشحون في فرع الصحافة المكتوبة بتحقيق أو حوار أو فيتشر تتناول إحدى القضايا الاجتماعية المهمة، وتتراوح عدد كلماته ما بين 1200 و1800 كلمة، فيما يقدم المرشحون بفرع صحافة الفيديو قصة مصوّرة أو تحقيق تليفزيوني بجودة «4K» تصلح للبث عبر إحدى القنوات الفضائية، وتتناول قضية اجتماعية مؤثرة، ولا تتجاوز مدته 13 دقيقة. ويكمن أن يكون العمل المقدم مشروع تخرج ويشترط ألا يكون قد سبق نشره. وتخضع الأعمال المقدّمة لتقييم لجنة تحكيم الجائزة المشكّلة من عدد من كبار الصحفيين المصريين.

تسمح الجائزة بمشاركة خريج أو أكثر في العمل الصحفي الواحد، ويشترط في الأعمال الجماعية حضور جميع المتقدمين المذكورة أسماؤهم في طلب التقديم فعاليات المنتدى لعرض أعمالهم

واستلام الجائزة في حالة الفوز، على أن يلتزم المشاركون بمهنية العمل وتوافقه مع قواعد وأدبيات وأخلاقيات العمل الصحفي، ويتم استبعاد الأعمال الحاصلة على جوائز سابقة.

يعلن منتدى مصر للإعلام، الأعمال الفائزة، ويكرم الفائزين خلال الجلسة الختامية يوم 28 نوفمبر المقبل، ويقدم جوائز مالية إجمالية قدرها 100 ألف جنيه مصري (مقسّمة على فرعي المسابقة).

يحصل الفائز الأول في كل فرع على جائزة مالية قدرها 25 ألف جنيه، والحاصل على المركز الثاني على 15 ألف جنيه، أما الفائز بالمركز الثالث فيحصل على جائزة قدرها 10 آلاف جنيه، وتنشر الأعمال الفائزة في الإصدارات الصحفية والتليفزيونية والمنصات الرقمية التابعة لشركاء المنتدى الإعلاميين.

ويتلقى الصحفيون المرشّحون للقائمة القصيرة، في فرعي الجائزة، تدريبات مجانية مكثفة على مدار العام مقدمة من إدارة منتدى مصر للإعلام، تقديرًا لتميزهم، كما تعرض أعمالهم (وعددها خمسة أعمال في كل فرع) خلال يومي المنتدى.

وترسل الأعمال المرشحة إلى جائزة «الإبداع الصحفي للشباب» إلى البريد الإليكتروني التالي [email protected] بصيغة «PDF» للأعمال الصحفية المكتوبة، وعبر رابط «WeTransfer» أو في ملف مضغوط لأعمال الفيديو في موعد أقصاه 10 نوفمبر المقبل.

ويتضمّن البريد الإليكتروني اسم المتقدم للجائزة (أو أسماءهم في حالة الأعمال الجماعية)، ورقم الهاتف الرئيسي للتواصل، وعنوان المرشحين، وصور من بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، وشهادات التخرج أو «كارنيهات» السنة الدراسية النهائية.

تتسق جائزة «الإبداع الصحفي للشباب» مع مهمةمنتدى مصر للإعلام، الهادف لتقديم جيل جديد من الإعلاميين والصحفيين الناشئين ذوي الكفاءة والقدرات المهنية وتطوير العمل الإعلامي وصقل مهارات الصحفيين المصريين، ضمن فعالياته المتنوعة التي تقام خلال يومي 27 و28 من نوڤمبر المقبل.

عن المنتدى

منتدى مصر للإعلام، المملوك لشركة«30N»الرائدة في الإعلام والاتصال الاستراتيجي، هو منتدى سنوي يُعقَد بالقاهرة، ومنصة دولية للتنمية والتطوير الإعلامي، ويهدف إلى التواصل مع جميع الخبرات المهنية والتجارب الجادة لتقديم خريطة جديدة لإعلام المستقبل، عبر دعم المعرفة المتطورة في مجال الإعلام وسياساته وبناء القدرات والكوادر لخلق جيل جديد من الإعلاميين ذوي الكفاءة المُدعّمين بقيم ومبادئ المهنة. ويبقى المنتدى قائمًا بعد نهاية فعالياته ممثَّلًا في منتجاته المستدامة التي تستهدف تطوير الأدوات الإعلامية، كقِبلة مهنية ومرجع لجميع أبناء المهنة في كل جديد من تقنيات وقضايا الإعلام.