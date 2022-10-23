الأحد 23 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط تهريب 1753 قطعة أثرية خارج البلاد بنويبع

قطعة أثرية
قطعة أثرية
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أحبطت جمارك ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء، اليوم الأحد، محاولة لتهريب كنز من العملات الأثرية نادرة الوجود، بعدد 1753 قطعة أثرية لا تقدر بثمن إلى خارج البلاد.

تبين اعتزام «م. س»، سائق، أردني الجنسية، تهريب ممنوعات مجرم حيازتها، وعملات أثرية داخل جسم السيارة قيادته، والمحمل عليها مشمول البيان الجمركي رقم 10685 ك ط لسنة 2022، عبارة عن رمان، حال سفره إلى خارج البلاد عبر ميناء نويبع البحري متجها إلى ميناء العقبة الأردني.

وتم ضبط 1752 قطعة عملة معدنية متنوعة ومختلفة يشتبه في أثريتها، بالإضافة إلى عدد واحد تمثال يشتبه في أثريته بحجم 15 سم مخبأة ومخفية بمخابئ سرية بطريقة يصعب الوصول إليها بداخل تابلوه القيادة أسفل كابينة السائق، والذي لم يقر عنها أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البيان الجمركي سالف الذكر. 

وبعرض المضبوطات على لجنة مفتشى آثار جنوب سيناء قررت بأن تلك المضبوطات عبارة عن عملات معدنية نادرة الوجود وكنز لا يقدر بثمن، وترجع إلى العصور الأثرية القديمة الإسلامية والرومانية والبيزنطية، وأن التمثال أثرى ويرجع إلى العصر البيزنطي ولا يقدر بثمن، وقد أوصت اللجنة المشكلة بمعرفة وزارة الآثار بإيداع تلك الآثار بأحد المتاحف الأثرية نظرا لقيمتها الأثرية الكبيرة والتاريخية والفنية.

تم تحريز المضبوطات، وإخطار الجهات المختصة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

جمارك ميناء نويبع كنز من العملات الأثرية سلطات جمارك مكافحة التهريب البحث الجنائي

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