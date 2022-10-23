الأحد 23 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإفتاء» تستطلع هلال شهر ربيع الآخر للعام الهجرى 1444.. مساء الثلاثاء

هلال
هلال
ads

تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء يوم الثلاثاء المقبل، هلال شهر ربيع الآخر لعام 1444 هجريًا، وذلك من خلال لجانها الشرعية المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

وكشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد بداية شهر ربيع الأخر لعام 1444 هجريًا، حيث كشف الحسابات أن أول أيام الشهر فلكيًا الأربعاء 26 أكتوبر 2022، وطوله 30 يومًا.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 5 دقائق، وفي القاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (5 – 6 دقائق).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (2- 13 دقيقة)، فيما عدا جاكرتا وكوالالمبور حيث يولد الهلال بعد غروب الشمس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المؤتمر الاقتصادى.. انفتاح ثانٍ على أسس سليمة

الأكثر قراءة

أقوال المجني عليها في اتهام صاحب معرض مفروشات باختطافها وهتك عرضها بالتجمع الأول

العثور على جثتين بعد فقدان طائرة على متنها 5 ألمان في كوستاريكا

الأردن يستضيف المؤتمر المتوسطي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي غدا

اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادى

الأهلى المنتعش يستدرج أسوان بالسلام فى رحلة البحث عن اللقب الغائب

سعر الذهب اليوم الأحد 23 أكتوبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

الطريق إلى نهضة التعليم المصرى «٢-٢»

سعيد المصرى

حكاية «البقاء لله»

ماجد حبته

.. وبدأ المؤتمر الاقتصادى

د.أحمد الخميسى

ضوء فى الشرفة

د.كريمة الحفناوى

العدالة الاجتماعية فى الحوار الوطنى

د. منى حلمى

ٌإلى أمى «نوال السعداوى» فى يوم ميلادها 22 أكتوبر

علي سعدة

السياحة فى بلادنا

أسماء محفوظ

أزمة شيرين

صور

مهرجان الموسيقى العربية 2022.. حفل نادية مصطفى

مؤتمر صحفي للإعلان عن المدير الفني للأهلي لكرة اليد

افتتاح المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسرائيلية تناقش التصديق على تعيين رئيس أركان جديد.. غدًا

الجيش السورى يكشف عن خسائر العدوان الإسرائيلى

«عرين الأُسود».. «الدستور» تكشف أسرار أخطر «مجموعات المواجهة» فى الضفة الغربية