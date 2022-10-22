انقلب بهم الأتوبيس.. تفاصيل إصابة 7 عمال بمصنع ملابس بطريق العاشر

وقع حادث انقلاب أتوبيس 26 راكبًا، بطريق بلبيس- السلام اتجاه بلبيس، بمحافظة الشرقية، والذي أسفر عن إصابة 7 عمال بإحدى شركات الملابس في مدينة العاشر من رمضان، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 7 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 راكبًا بطريق بلبيس- السلام اتجاه بلبيس، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.