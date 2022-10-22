السبت 22 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب زيت الخروع وسم الفئران .. إصابة 5 أشخاص بتسمم في كفر الشيخ

تسمم
تسمم
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 شهد مركزي كفر الشيخ وسيدي سالم، اليوم السبت، إصابة 5 أشخاص بحالات تسمم متنوعة  بينهم طفلين بسبب تناول السم وزيت الخروع، عن طريق الخطأ.

وتم نقلهم إلى مستشفى كفرالشيخ العام، لتلقي الفحوصات والإسعافات المطلوبة، وجارِ متابعة حالتهم.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام، تفيد بوصول 5 أشخاص بينهم طفلان مصابين بحالات تسمم متفرقة في مركزي كفر الشيخ وسيدي سالم.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من، دعاء صبحي محمد 18 سنة، وسنية عبدالله موسى، 60 سنة، والطفل، محمد صبحي محمد، 12 سنة بحالات تسمم، لتناولهم وجبة طعام فاسد، في منزلهم بقرية أمية مركز كفرالشيخ، كما أصيبت، أية فكيه منصور، 24 سنة، بتسمم لتناولها سم فئران على سبيل الخطأ، بقرية المرابعين، بينما أصيب الطفل، مصطفى شعبان، 9 سنوات، بتسمم لتناول زيت خروع، في مدينة سيدي سالم، تحررت المحاضر اللازمة، وجارِ العرض على النيابة للتحقيق.

اصابة 5 اشخاص إدارة البحث الجنائي اللواء خالد عبد السلام اللواء خالد المحمدي كفر الشيخ قرية المرابعين مدير أمن كفر الشيخ

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