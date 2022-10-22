رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل محافظ كفرالشيخ

استقبل المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ؛ لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، حسبما صرَّح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية.

جاء ذلك في حضور كلٍ من المستشار عبدالناصر خطاب، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، والمستشار حافظ عباس، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار أحمد مرسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.