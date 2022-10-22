السبت 22 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة لسرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع»

حبس عصابة
حبس عصابة
ads

قررت نيابة بولاق أبوالعلا الجزئية حبس عصابة سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بنطاق دائرة القسم، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغًا من سائق- مقيم بمحافظة القليوبية- باكتشافه سرقة السيارة ملكه "ميكروباص أجرة" حال توقفها بدائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها.

وباستدعاء المجني عليه، تعرف على السيارة، واتهمهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة بولاق أبوالعلا حبس عصابة سرقة السيارات لمباحث القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

مفتوح الآن.. الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي شهر مايو 2022

موعد إجازة نصف العام 2023 وفقا للمخطط الزمني

بالرقم القومي.. رابط إجراء اختبارات معلم فصل في مسابقة 30 ألف معلم

وزيرة التخطيط: «بيانات مصر» يعرض تحديات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة

رامي عياش ضيف «واحد من الناس» على شاشة «الحياة».. الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ضوء فى الشرفة

د.كريمة الحفناوى

العدالة الاجتماعية فى الحوار الوطنى

د. منى حلمى

ٌإلى أمى «نوال السعداوى» فى يوم ميلادها 22 أكتوبر

علي سعدة

السياحة فى بلادنا

أسماء محفوظ

أزمة شيرين

نبيل عبدالفتاح

الطريق إلى نهضة التعليم المصرى «1-2»

صفاء النجار

نكبة ازدراء الإنسان

سارة شريف

اللعب بالأرقام.. التفوق الديموغرافى

صور

افتتاح المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك

مباراة الزمالك وسموحة فى افتتاح الدورى المصرى

مباراة الأهلى والإسماعيلى فى افتتاح الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش السورى يكشف عن خسائر العدوان الإسرائيلى

«عرين الأُسود».. «الدستور» تكشف أسرار أخطر «مجموعات المواجهة» فى الضفة الغربية

البرلمان العربى يطالب المجتمع الدولى بالتدخل الفورى لوقف الحصار الإسرائيلى لنابلس