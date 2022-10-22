حبس عصابة لسرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع»

قررت نيابة بولاق أبوالعلا الجزئية حبس عصابة سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بنطاق دائرة القسم، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة بولاق أبوالعلا بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغًا من سائق- مقيم بمحافظة القليوبية- باكتشافه سرقة السيارة ملكه "ميكروباص أجرة" حال توقفها بدائرة القسم، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها.

وباستدعاء المجني عليه، تعرف على السيارة، واتهمهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.