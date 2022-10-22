السبت 22 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جنايات الجيزة تقضى بإعدام 3 قتلوا شقيقتهم بالهرم

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة 3 أشقاء بالإعدام شنقًا، لاتهامهم بذبح شقيقتهم بعد حملها سفاحا بمنطقة الهرم.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا بمقتل ربة منزل بعد حملها سفاحا، وإنجابها طفلًا من سائق، بعدما حدثت بينهما علاقة غير شرعية، وأن المتهمين أقاربها.

بإجراء التحريات الأولية؛ تبين أن القتيلة ربة منزل، وتبلغ من العمر 33 سنة، كما أنها كانت على علاقة برجل يعمل سائقا، وأن وراء مقتلها أشقاءها الثلاثة.

أكدت التحريات أن ابنة القتيلة؛ أكدت صحة ما جاء، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مُسبق من النيابة العامة، وباستهداف المتهمين بمأمورية أمنية؛ أسفرت عن ضبط المتهمين، وكذا تم ضبط السائق والد الطفل الرضيع.

محكمة جنايات جنوب الجيزة جنوب الجيز معاقبة 3 أشقاء بالإعدام شنق ا منطقة الهرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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