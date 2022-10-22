السبت 22 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق نشب فى 3 دراجات بخارية بمدخل عمارة فى الشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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 تمكن عدد من الأهالي من السيطرة على حريق نشب بـ3 دراجات بخارية، بمدخل أحد العمائر بالحى الرابع عشر بجوار مدرسة السيدة رقية بدائرة قسم ثانى العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بـ3 دراجات بخارية بمدخل عمارة سكنية بالحى الرابع عشر، دائرة قسم ثاني العاشر من رمضان.

ودفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وتم إخماد النيران بمعرفة الأهالي، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر فى الأرواح أو إصابات، ويجري اتباع الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

حريق دراجات بخارية قسم ثانى العاشر محافظة الشرقية اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية

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