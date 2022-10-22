السبت 22 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 في انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي بالشرقية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
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وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "بلبيس- العاشر" الإقليمي تجاه العاشر، بمحافظة الشرقية، أسفر عن إصابة 4 مواطنين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 4 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

- نتائج التحريات الأولية

كشفت التحريات الأولية وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل طريق "بلبيس- العاشر" بالطريق الإقليمي ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

  انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

حادث انقلاب بلبيس- العاشر محافظة الشرقية تفرقة بالجسد اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية

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وائل لطفي

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