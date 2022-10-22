السبت 22 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عامل متهم بقتل صديقه في مدينة نصر

حبس عامل
حبس عامل
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس عامل لاتهامه بقتل صديقه وإلقاء جثته فى أحد الشوارع بمدينة؛ بسبب خلاف على ملكية هاتف محمول 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر ثالث، يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص ملقاة في أحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مقتولا طعنا بسلاح أبيض، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لاقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين وجود خلافات بين المجنى عليه وصديقه بسبب ملكية هاتف محمول.

وأضافت التحريات، أنه أثناء سير المجني عليه فى الشارع محل الواقعة قابلة المتهم ونشبت بينهما مشادة كلامية؛ بسبب الهاتف المحمول، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقا للحياة، وفر المتهم هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم لاستجوابه والوقوف على ملابسات الواقعة.

قاضي المعارضات جنح مدينة نصر تجديد حبس عامل قسم شرطة مدينة نصر ثالث

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وائل لطفي

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