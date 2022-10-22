السبت 22 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: زيادة تدفق المرتزقة على أوكرانيا للقتال إلى جانب قوات كييف

قوات كييف
قوات كييف
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قال قسطنطين غافريلوف، رئيس وفد روسيا المشارك في محادثات فيينا حول الأمن والحد من التسلح، إن زيادة تدفق المرتزقة الأجانب على أوكرانيا للقتال إلى جانب قوات كييف.

 

وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، أضاف: "لقد تحدثنا أكثر من مرة عن ظهور المزيد والمزيد من المرتزقة، ونشير إلى البلدان التي وصلوا منها للقتال في خاركوف وزابوروجيه وخيرسون... بينهم أمريكيون ومواطنو دول أخرى، ومنهم من جاؤوا من جورجيا، ونقول هذا بوضوح تام".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ 24 فبراير، وصل أكثر من سبعة آلاف مرتزق من أكثر من 60 دولة إلى أوكرانيا.

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وائل لطفي

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