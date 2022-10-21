حجز المتهمين بإدارة مركز لعلاج الإدمان في الجيزة

أمرت النيابة العامة في الجيزة، بحجز 4 أشخاص 24 ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية، لاتهامهم بإدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في الجيزة.

كما أمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، وطلبت الاستماع إلى عدد من المحجوزين داخل المصحة، واستدعاء أهليتهم لكشف ملابسات الحادث.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية "بدونة ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، واحتجازه عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم، دون إستشارة طبية، وذلك نظير مقابل مادي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية تم استهداف المركز المشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته 4 أشخاص" لاثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة الجيزة، كما تبين وجود 80 شخص بداخل المركز المشار إليه من متعاطي المواد المخدرة.

وبسؤال عددًا منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهًا عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتكبيلهم والتعدي عليهم بالضرب، كما أسفر التفتيش عن ضبط كمية من مخدر الهيروين - كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "مجهولة المصدر وممنوع تداولها دون إستشارة طبية"- 5 هواتف محمولة "خاصة بالمتهمين"- 4 سجل دفتري لإثبات بيانات وأحوال ومعيشة النزلاء – مبلغ مالي من حصيلة المبالغ المالية المتحصل عليها من النزلاء – مجموعة من الحبال "تستخدم في تكبيل النزلاء".

كما تبين وجود عدة مخالفات بالمكان تمثلت في إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان دون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية دون إستشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية – عدم توفير وسائل السلامة الصحية، وبمواجهة المتهمين أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية دون إستشارة طبية، وأن الحبال والعصي تُستخدم في تكبيل النزلاء وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.