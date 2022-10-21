كلية الإعلام بجامعة القاهرة تطلق سلسلة «لقاء الخبراء» الأحد

أعلن قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة عن إطلاق سلسلة تدريبية بعنوان (لقاء الخبراء: Meet The Experts) تتضمن التدرب على مجموعة من التخصصات الجديدة بالإعلام الرقمي، تحت رعاية الدكتورة حنان جنيد، القائم بعمل عميد كلية الإعلام، وإشراف الدكتورة وسام نصر القائم بعمل رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون ووكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتنسيق الدكتورة سارة فوزي أحمد، المدرس بالقسم.

يتضمن المشروع التدريبي الجديد مجموعة من المحاضرات والورش التدريبية الشهرية في عدة تخصصات أهمها:

- الرصد والتحليل الإعلامي لمحتوى وسائل الإعلام.

- إدارة المحتوى عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل.

- استخدام محركات البحث والخوارزميات في تسويق وإدارة المحتوى.

- تسويق المحتوى عبر مواقع التواصل.

- الاستخدامات المثلى لصناعة المحتوى عبر أدوات مواقع التواصل الاجتماعي.

- صناعة وإدارة المحتوى بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

- التخطيط الإعلامي للمنصات الرقمية.

ويحاضر بهذه الورش التدريبية مجموعة من الخبراء والمتخصصين العاملين بالمؤسسات الإعلامية الرقمية المختلفة كما تبدأ أولى فعاليات هذا المشروع التدريبي يوم الأحد 30 أكتوبر في الثانية عشرة ظهرا بقاعة المؤتمرات بالكلية، وتحمل الفعالية عنوان (الإعلام الرقمي: الرصد الإعلامي وإدارة المحتوى) ويحاضر بهذه الفعالية محمد الصاوي أحد الخبراء بمجال الرصد والتحليل الإعلامي، وربيع فهمي مدير المحتوى الرقمي لإحدى المنصات الرقمية السعودية الشهيرة.

وصرحت الدكتورة وسام نصر، القائم بعمل رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون ووكيلة كلية الإعلام جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على هذا المشروع، بأن هذا المشروع التدريبي الطموح يستهدف تمكين طلبة الكلية من التعامل مع تقنيات وأدوات الإعلام الرقمي واستخدامها لتسويق المحتوى الذي يقومون بإنتاجه.

وأكدت القائم بعمل رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون ووكيلة كلية الإعلام جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا المشروع التدريبي، الذي سوف يستمر لمدة عام، سيفتح آفاقًا لتخصصات جديدة تحتاجها السوق الإعلامية وتتخطى فقط تقنيات الإنتاج والتصوير وأن هذا ليس بجديد على كلية الإعلام جامعة القاهرة ورسالتها التي تسعى لأن تكون دائمة التطوير والمواكبة لتطورات الإعلام والتكنولوجيا.

وقالت الدكتورة سارة فوزي، المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة والمنسق العام لهذا المشروع التدريبي، إن صناعة الإعلام قد تشبعت بأعداد الخريجين الذين يجيدون فقط التخصصات التقليدية في التصوير والإخراج والإنتاج والكتابة للمحتوى وتقديمه.

وأكدت المدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن صناعة الإعلام والترفيه والتقدم التكنولوجي المستمر في هذه الصناعة تقدم لطلاب الإعلام فرصة ذهبية عن طريق خلق مجموعة من التخصصات الوليدة التي تحتاجها السوق الإعلامية ولم يحدث بها أي تشبع بعد خاصة في تسويق وإدارة وتخطيط محتوى وسائل الإعلام الرقمية وأيضًا إجادة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته في صناعة وتسويق المحتوى الإعلامي والترفيهي.

وتمنت فوزي أن ينتقل هذا المشروع التدريبي من الكلية الأم العريقة إلى كل كليات ومعاهد وأقسام الإعلام المصرية لتخريج دفعات إعلامية قادرة على تطوير صناعة الإعلام المصري والعربي ولديها المهارات الكافية للتعامل مع تكنولوجيات الاتصال المتلاحقة بهذه الصناعة.