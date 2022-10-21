الجمعة 21 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

تعرف على حظ برج الثور ليوم الجمعة الموافق 21 أكتوبر

برج الثور
برج الثور
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نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد برج الثور.

برج الثور اليومي

ببساطة ابتعد عن الأشخاص المليئين بالسلبية، إنهم يحاولون حفر نفس الشيء في عقلك مما سيجعلك مشلولًا عندما تكون قريبًا جدًا من هدفك، حاول أن تكون في المنزل مع عائلتك معظم الوقت اليوم من أجل السلام وإنهاء جميع الأعمال المعلقة، زين غرفتك بالصور لتستمتع ببعض الذكريات الجميلة أيضًا.

برج الثور لشهر أكتوبر

برج الثور للصحة والعافية

يجب أن تولي اهتماما كبيرا لقدميك. أنت في وظيفة تتطلب الكثير من العمل بالقدم ، لذلك عليك أن تأخذ عناية إضافية، استخدم الجوارب والأحذية بانتظام. إذا شعرت ببعض الألم ، اذهب لتدليك القدم أو اغمس قدميك في الماء الدافئ لمدة نصف ساعة أو نحو ذلك. إذا اشتد الألم ، استشر أقرب طبيب.

 

برج الثور اليومي للحب والعلاقة

يمثل اليوم بداية فترة جديدة من التفاهم والتكيف بينك وبين شريكك، تمت الآن إزالة جميع خيوط العنكبوت الخاصة بالعلاقة وسيتمكن كل منكما من رؤية بعضهما البعض في ضوء ساطع ، ولكن هذا سيجعل حبك أقوى وأكثر ديمومة، اليوم سيجلب لك تفاؤلًا كبيرًا.

 

مهنة برج الثور وأبراج المال

يمكن لأولئك الذين يشاركون في قطاعات الخدمات أن يتوقعوا زيادة في دخلهم. ومع ذلك ، إذا لم يحدث ذلك ، فيمكنك التعبير عن رأيك الصريح وسيتم سماعك بالتأكيد. قد يتزايد عبء العمل في منتصف اليوم والذي نأمل أن يهدأ بنهاية اليوم يمكنك تسجيل نفسك في بوليصة تأمين من أجل مستقبل أكثر أمانًا.

يذكر أن مواليد برج الثور يشمل الفترة من 21 أبریل إلى 21 مايو ومن مواصفات رجل برج الثور حبه للطعام، كما أنه يكره ألاعيب المرأة، ومن الأبراج الحساسة والمحبة للموسيقى والهندسة والإخراج والتمثيل، أما امرأة برج الثور فهي أم من الدرجة الأولى وروحها حساسة وجميلة ولكنها عنيدة ومتزمتة في الرأي.

مهنة برج الثور أبراج المال برج الثور لشهر أكتوبر مواليد برج الثور على جميع الأصعدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

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