تعرف على نتائج اليوم التاسع في بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية مصر 2022

أقيمت اليوم منافسات اليوم التاسع ببطولة العالم لرماية المسدس والبندقية التي تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتي 28 اكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

وشهد اليوم اقامة منافستين نهائيتين فقط حيث أقيم اليوم نهائي 10 متر مسدس ضغط هواء ناشئات، و٢٥ متر مسدس فرق مختلط.

وجاءت النتائج كالتالي :

على صعيد منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء ناشئات اكتسحت الصين الميداليات الثلاث حيث حققت وانغ سيو الذهبية وتشاو نان الفضية وشن ياو البرونزية.

أما في منافسات ٢٥ متر مسدس فرق مختلط، توج الثنائي الأوكراني يوليا كروستليوفا وماكسيم هرودونيتس فيما حصد كور برار وأنيش أنيش على الفضية لصالح الهند كما فاز كيم جانجمي وكيم سيوجن من كوريا الجنوبية بالبرونزية.

جدير بالذكر أن هذه البطولة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية أن رعاية الرئيس لهذه البطولة يعطيها قوة كبيرة وهذا ليس بجديد على فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الأول للرياضة فى مصر والتى شهدت الرياضة منذ توليه المسئولية طفرة كبيرة سواء على مستوى البنية التحتية او تنظيم البطولات الكبرى.

ويقيم رئيس الاتحاد اجتماعات دائمة مع اللجنة المنظمة وروابط الرياضية برئاسة الدكتور وليد الملاح الوكيل والمسوق الحصرى لاتحاد الرماية للاطمئنان علي الرماه المشاركين، والإجراءات الوقائية التى يتم اتخاذها للحفاظ على سلامة المشاركين.

اتحاد الرماية يكرم رئيس الوفد الأوكراني في بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية

حرص حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية على تكريم رئيس الوفد الاوكراني والرماه الاوكرانيين على هامش فاعليات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية والتي تقام بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتلقى حسني إشادة من رئيس الوفد الاوكراني والبعثة الاوكرانية على الجهود المبذولة في خدمة رياضة الرماية وحسن الاستقبال والضيافة، وأشاد بميادين الرماية أنها من أفضل الميادين في العالم.

الجدير بالذكر أن بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية تقام في الفترة من 12 وحتي 28 اكتوبر الجاري، بمشاركة 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة.

وتقام البطولة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.