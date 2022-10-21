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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع كبير لسعر الدولار اليوم الجمعة 21-10-2022

الدولار
الدولار
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تراجع سعر الدولار العالمي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر ووصل إلى 19.51 جنيه، بينما استقرت سعر التداولات على الدولار في السوق المصري عند نفس الأسعار التي سجلها أمس.

وتأثر سعر الدولار العالمي وتراجع خلال تعاملات اليوم أمام أغلب العملات من ضمنها الجنيه المصري رغم ارتفاع عوائد سندات الخزانة واحتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر حدت من المكاسب.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي 

  • استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 19.6336 جنيه مصري للشراء، و19.7083 جنيه مصري للبيع.
  • بلغ سعر الدولار في البنك الأهلى المصري للشراء 19.63 جنيه مصري، و للبيع 19.69جنيه مصري.

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  • وصل سعر الدولار في بنك مصر عند 19.63 جنيه مصري للشراء، و 19.69جنيه مصري للبيع.
  • سجل سعر الدولار في بنك البركة  19.6100 جنيه مصري للشراء، و 19.7100جنيه مصري للبيع .
  • بلغ سعر الدولار في  بنك الإسكندرية 19.66 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
  • وصل سعر الدولار في بنك القاهرة 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار في  البنك التجاري الدولي 19.65 جنيه للبيع، وسعر 19.71 جنيه للشراء.
  • بلغ  سعر الدولار في  البنك العربي الأفريقي 19.63 جنيه شراء، و19.71 جنيه للبيع.

تراجع الجنيه المصري 

تراجعت قيمة  الجنيه المصري أمام الدولار وفقد ما يقرب من ربع قيمته منذ بداية هذا العام الحالي، وتوقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن يستمر الجنيه المصري في التراجع مقابل الدولار الأمريكي ليصل عند  مستوى 21 جنيهًا بنهاية العام.

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كما رفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر لعام 2022 إلى مستوى 6.59%، بعد أن كان يسجل  6.23% في وقت سابق.

يذكر أن سعر  الدولار تراجع خلال تعاملات اليوم  بنسبة 0.15 ٪، بعد أن سجل أمس ارتفاع كبيرة  بنسبة 0.75٪، وهو  أقوى نمو للدولار خلال الاسبوع الحالي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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