مصرع وإصابة اثنين فى حريق شقة بالعبور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، على حريق نشب داخل شقة سكنية بحي المجد بمدينة العبور، ما أدى إلى مصرع ربة منزل إثر تعرضها لحالة اختناق وإصابة نجلها، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق السادس بحى المجد بالعبور الجديدة، ووجود حالة وفاة وإصابة آخر تم نقلهما إلى المستشفى.

جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وإخماده، كما أسفر الحريق عن مصرع ربة منزل إثر تعرضها لحالة اختناق وإصابة نجلها، وتم نقلهما إلى المستشفى، فيما تقوم القوات بأعمال التبريد لمكان الحريق منعًا لنشوبه مرة أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بندب المعمل الجنائي.