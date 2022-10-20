مونديال 2022.. وفد حكومى هولندى إلى قطر رغم معارضة البرلمان

أعلنت حكومة هولندا، أنها سترسل وفدا يمثلها إلى كأس العالم في قطر، رغم عريضة معتمدة من مجلس النواب تطالب بعدم ذهاب المسؤولين إلى الدولة الخليجية بسبب المعاملة السيئة لعمالها.

وقالت الحكومة الهولندية اليوم الأربعاء، في رسالة موجهة إلى البرلمان "تشاطر الحكومة رأي البرلمان في ما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان ولا سيما المتعلقة بالعمال الذين يمارسون في قطر ويعتقد بأنه يجب أن تتحسن".

وأضافت الرسالة "لكن في المقابل في نيتنا إرسال وفد حكومي إلى هناك.. وضعية العمال في قطر تحسنت وبأن دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى تعتزم إرسال ممثلين رسميين عنها".

وأعلن رئيس الحكومة الليبرالي مارك روته، أن بلاده لديها "مصالح كبيرة في العلاقات مع قطر" مشيرا إلى الدور المهم للدولة الخليجية في المحافظة على أمن الطاقة في أوروبا وبالتالي هولندا.

وتأمل الحكومة الهولندية في "التعاون مع قطر في إطار سياسة تغيير متواصلة" ولم تستبعد حضور ملك هولندا فيليم ألكسندر حفل افتتاح كأس العالم في 20 نوفمبر.