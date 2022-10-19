الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البحث عن اللوتري.. أوراق التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

الهجرة العشوائية
الهجرة العشوائية لأمريكا
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يزداد البحث عن الأوراق المطلوبة والخطوات اللازمة للتقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 المعروف بـ" اللوتري" بعد فتح باب التقديم أمام جميع الدول العربية، ويكثر التساؤل عن أوراق التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 والشروط التي يجب توافرها في المتقدمين عبر محركات البحث العالمية جوجل وتويتر .

 

 التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023.

 

وفي السطور الأتية يرصد "الدستور"، كل ما تريد معرفته عن أوراق التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023.

كل ما تريد معرفته عن تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 DV Lottery

بالشروط.. رابط التقديم على برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

اللوتري الأمريكي.. رابط تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

 

أوراق التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

يبحث الراغبون في التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023، عن أوراق التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023، وهي كالتالي:

- امتلاك جواز سفر.

- امتلاك مؤهل دراسي.

- صورة شخصية مقاس 600*600 بكسل.

- تدوين جميع المعلومات كما هي موجودة في الأوراق الرسمية دون أي تغيير في استمارة هجرة امريكا 2023.

- عدم التغيير في الحالة الاجتماعية سواء كان الشخص متزوج أو مخطوب أو عازب.

 

رابط التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

وفتحت الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 أبوابها، لإتاحة الفرصة لأكثر من 50.000 شخص بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مع إمكانية اصطحاب عائلاتهم معهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وبعد معرفة أوراق التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023، يمكن التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023، الدخول عبر رابط الهجره العشوائيه لأمريكا  التــــــــــــالي: وهو الموقع الرسمي الوحيد الذي يستطيع الأشخاص التسجيل من خلاله حول العالم.

يجب إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم باللغة الإنجليزية.

وتتم عملية التسجيل في القرعة العشوائية الامريكية 2023 مجانية تمامًا دون دفع أي رسوم.

شروط التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

وبعد الاطلاع على أوراق التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 وهناك عدة شروط الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 كالتالي:

-   يجب على المتقدم في الهجرة العشوائية لأمريكا حيازة جواز سفر ساري غير منتهي خلال عملية التقديم.

-السن 18 عام عند فتح باب التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا.

- أن يكون الشخص المتقدم يحمل جنسية دولة من الدول المؤهلة للتقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا 2023، وجميع الدول العربية مؤهلة للتقديم في قرعة هذا العام.

-  امتلاك شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلومات الفنية.

الدول المتاح لها التقديم في الهجرة العشوائية 

ويتاح التقديم في الهجرة العشوائية لأمريكا، من جميع دول العالم متاح لها التقديم.

موعد نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا

وعن موعد نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2023، في شهر مايو 2023 من خلال نفس رابط الهجرة العشوائية.

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كل ما تريد معرفته عن تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 DV Lottery

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

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