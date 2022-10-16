كل ما تريد معرفته عن تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 DV Lottery

يتيح البرنامج السنوي لـ«تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023» الحصول على تأشيرة الهجرة إلى أمريكا لكل مرشح يستجيب لمعايير بسيطة ودقيقة، ويتم اختياره عن طريق سحب عشوائي يجرى بواسطة الحاسوب.

ويتم الاشتراك في قرعة الهجرة العشوائية لامريكا مجاناً وبطريقة إلكترونية على الموقع التالي dvprogram.state.gov أو dvlottery.state.gov.

شروط تسجيل الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

يجب تسجيل كل فرد من أفراد العائلة المشاركة في القرعة.

ويشترط أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة البكالوريوس على الأقل.

وفي حال عدم توفر الشهادة المذكورة، يتم قبول المرشحين الحاصلين على تجربة مهنية مدتها سنتان (في آخر 5 سنوات التي سبقت تاريخ التسجيل) في مجال عالي التخصص، شريطة أن تستجيب تجربتهم للمعايير المسطرة من قبل الخارجية الأمريكية.

وكما جرت العادة في السنوات الماضية، يتم تصنيف التجارب المهنية بالاستعانة بنظام رقمي متوفر على موقع onetonline.org، حيث تحصل كل تجربة مهنية بعد تحليلها على علامة يجب ألا تقل عن 7.0 للمشاركة في قرعة تأشيرة التنوع.

الأوراق المطلوبة لـ تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 DV Lottery

متطلبات التقديم في قرعة أمريكا 2023 الهجرة العشوائية هي كالتالي:

1. امتلاك جواز سفر.

‏2. امتلاك 12 عاماً من التعليم الأساسي كشرط للتقديم في القرعة.

3. تسجيل طلب واحد فقط بنفس المعلومات، وعدم تقديم أي طلبات أخرى وإلا سوف يتم استبعاد كافة الطلبات لهذا الشخص.

4. ‏شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو شهادة تأجيل الخدمة هذا بالنسبة للأشخاص الذين تعد الخدمة العسكرية إلزامية في بلدانهم.

5. تقديم صورة شخصية مقاس 600*600 بيكسل، كما يجب أن تلبي الصورة المقدمة كافة مواصفات الصورة المطلوبة للتقديم اللوتري أمريكا.

6. ‏يجب تدوين كافة المعلومات كما هي موجودة في الأوراق الرسمية بدون أي تغيير في استمارة هجرة امريكا.

7. ‏عدم التغيير في الحالة الاجتماعية سواء كان الشخص متزوج أو مخطوب أو عازب، ويجب أن يقدم الشخص حالته الاجتماعية الصحيحة كما هي الوقت الذي يتقدم فيه على القرعة الأمريكية.

8. أن يكون المتقدم من دولة من الدولة المؤهلة للتقديم في قرعة الهجرة إلى أمريكا dv lottery.