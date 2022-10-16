الأحد 16 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كل ما تريد معرفته عن تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 DV Lottery

الهجرة العشوائية
الهجرة العشوائية لأمريكا
ads

يتيح البرنامج السنوي لـ«تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023» الحصول على تأشيرة الهجرة إلى أمريكا لكل مرشح يستجيب لمعايير بسيطة ودقيقة، ويتم اختياره عن طريق سحب عشوائي يجرى بواسطة الحاسوب.

ويتم الاشتراك في قرعة الهجرة العشوائية لامريكا مجاناً وبطريقة إلكترونية على الموقع التالي dvprogram.state.gov أو dvlottery.state.gov. 

شروط تسجيل الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

يجب تسجيل كل فرد من أفراد العائلة المشاركة في القرعة.

ويشترط أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة البكالوريوس على الأقل.

وفي حال عدم توفر الشهادة المذكورة، يتم قبول المرشحين الحاصلين على تجربة مهنية مدتها سنتان (في آخر 5 سنوات التي سبقت تاريخ التسجيل) في مجال عالي التخصص، شريطة أن تستجيب تجربتهم للمعايير المسطرة من قبل الخارجية الأمريكية.

وكما جرت العادة في السنوات الماضية، يتم تصنيف التجارب المهنية بالاستعانة بنظام رقمي متوفر على موقع onetonline.org، حيث تحصل كل تجربة مهنية بعد تحليلها على علامة يجب ألا تقل عن 7.0 للمشاركة في قرعة تأشيرة التنوع. 

«الهجرة» تكشف شروط إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب

اللوتري الأمريكي.. رابط تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023

الأوراق المطلوبة لـ تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا 2023 DV Lottery

 

متطلبات التقديم في قرعة أمريكا 2023 الهجرة العشوائية هي كالتالي:

1. امتلاك جواز سفر.

‏2. امتلاك 12 عاماً من التعليم الأساسي كشرط للتقديم في القرعة.

3. تسجيل طلب واحد فقط بنفس المعلومات، وعدم تقديم أي طلبات أخرى وإلا سوف يتم استبعاد كافة الطلبات لهذا الشخص.

4. ‏شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو شهادة تأجيل الخدمة هذا بالنسبة للأشخاص الذين تعد الخدمة العسكرية إلزامية في بلدانهم.

5. تقديم صورة شخصية مقاس 600*600 بيكسل، كما يجب أن تلبي الصورة المقدمة كافة مواصفات الصورة المطلوبة للتقديم اللوتري أمريكا.

6. ‏يجب تدوين كافة المعلومات كما هي موجودة في الأوراق الرسمية بدون أي تغيير في استمارة هجرة امريكا.

7. ‏عدم التغيير في الحالة الاجتماعية سواء كان الشخص متزوج أو مخطوب أو عازب، ويجب أن يقدم الشخص حالته الاجتماعية الصحيحة كما هي الوقت الذي يتقدم فيه على القرعة الأمريكية.

8. أن يكون المتقدم من دولة من الدولة المؤهلة للتقديم في قرعة الهجرة إلى أمريكا dv lottery.

تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا تأشيرة الهجرة إلى امريكا شروط تسجيل الهجرة العشوائية لامريكا 2023 الأوراق المطلوبة الهجرة العشوائية قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«القاهرة الإخبارية» آخر عنقود منظومة الإعلام المصرى

الأكثر قراءة

«عايش فى زمن تانى».. إعلامية تهاجم مصطفى كامل بعد وقف تصاريح مطربى المهرجانات

عودة طالبة لأسرتها بعد اختفاء 4 أشهر فى كفر شكر

مصرع مهندس سقط من الطابق العاشر بعقار تحت الإنشاء بالشرقية

«بعد إعدام الكتاكيت».. الزينى يحذر من خطورة امتلاك المربين 60% من إنتاج الدواجن

سقط من الطابق السادس.. مصرع طالب صيدلة فى جامعة الفيوم

الباز: قرارات العفو الرئاسى المتتالية دليل على استقرار البلد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

قناة القاهرة.. الطلّة حلوة

ماجد حبته

الرئيس الصينى يتعهد ويتوعد

لواء. محسن الفحام

اطمئنى يا مصر

لواء.حمدى البطران

ذات ندوة

د. منى حلمى

أحب معرفة موعد ومكان وطريقة موتى

علي سعدة

صرخة مدينة

د.أحمد الخميسى

حماية التعليم.. تلاميذ ومدرسين

ماجد حبته

إيقاظ الخلايا النائمة يعالج السرطان.. والإرهاب

صور

مباراة فوز الأهلى على اتحاد المنستيرى فى دورى أبطال إفريقيا

لاعبو الأهلى يحيون الجمهور قبل لقاء اتحاد المنستيرى

مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تصاعد التوتر مع إسرائيل.. الأمم المتحدة تسعى لتهدئة الأوضاع فى الضفة

قنبلة موقوتة.. كيف يشكل «إيتمار بن غفير» أزمة لليمين الإسرائيلى فى الانتخابات؟

الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال متأثرًا بجراحه