الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين بانقلاب دراجة نارية أعلى كوبرى العمرانية

جريدة الدستور
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أُصيب شخصان بجروح وكسور متفرقة بالجسم، الثلاثاء، جراء انقلاب دراجة نارية على كوبري العمرانية.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطاراً من المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، يفيد وصول مصابين اثنين إلى مستشفى أم المصريين، نتيجة حادث سير أعلى كوبري العمرانية.

وبالانتقال والفحص تبين أنهما عامل 20 سنة، ومقيم الجيزة، مصاب باشتباه شرخ في الجمجمة، واضطراب في درجة الوعي، وجرحين قطعيين بفروة الرأس، وقهوجي 24 سنة، ومقيم في الجيزة، مصاب اشتباه شرخ بالجمجمة، واضطراب في درجة الوعي، وسحجات متفرقة في الجسم، حال سيرهم أعلى كوبري العمرانية دائرة القسم، مستقلين دراجة نارية، إذ اختلت عجلة القيادة في الملف، وسقطوا أرضًا وارتطموا بالسور الحديد.

وبسؤال أهلية المصابين، أفادوا بعلمهم بالحادث من أصدقاء المصابين، ولا يتهمون أحدا بشيء، وحجز الدراجة بديوان القسم، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جروح وكسور متفرقة بالجسم كوبرى العمرانية انقلاب حادث مستشفى أم المصريين

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وائل لطفي

عبور الأزمة

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