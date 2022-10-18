سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار في التعاملات اليوم الصباحية عند نفس السعر الذي ختم عليه تعاملات أمس ، حيث بلغ سعر الدولار أمام الجنيه حسب شاشات البنك المركزي المصري للشراء 19.6342 جنيه، و 19.7083 جنيه للبيع.

ويحقق سعر الدولار ارتفاعات قياسية أمام الجنيه لم يسجلها في تاريخه، وذلك رغم اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخيرة على الودائع والقروض إلا أن الدولار ظل في ارتفاعه وأرجع الخبراء ذلك إلى ظروف السوق المصري واتجاه مصر إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري عند 19.63جنيه للشراء و19.70 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري إلى نحو 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم فى بنك مصر نحو 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 19.66 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

وصلت سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 19.66جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد نحو 19.65جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه

استمر سعر الدولار في الارتفاع مقابل الجنية المصري طوال الشهر الماضي رغم مخالفة البنك المركزي لتوقعات الاقتصاديين بالاتجاه إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار وقراره بتثبيت سعر الفائدة على الودائع والقروض، وأرجع الخبراء ارتفاع سعر الدولار إلى الضغوط الاقتصادية العالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية .

كما ساهم اتجاه أغلب اقتصاديات العالم إلى رفع سعر الفائدة إلى مزيد من الضغط على الأسواق الناشئة ومنها مصر بجانب تزايد وتيرة العزوف عن أصول الأسواق الناشئة، وموجة بيع السندات الدولية المقومة بالدولار وارتفاع العوائد عليها بشكل كبير منذ الشهر الماضي وحتى الآن.

يذكر أن الفيدرالي الأمريكي اتجه أكثر من مرة لرفع سعر الفائدة على الدولار مما تسبب في تراجع قيمة الجنيه أمامه، ويتوقع خبراء المالية استمرار مواجهة الجنيه لفترات عصيبة أمام الدولار نتيجة استمرار الضغوط على الموازين الخارجية وتراجع حصيلة النقد الأجنبي.