القبض على المتهم بسرقة خزينة فرع شركة للاتصالات بالهرم

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، فى القبض على المتهم بسرقة مبلغ 150 ألف جنيه من خزينة فرع إحدى شركات الاتصالات بالهرم، وتبين أنه موظف بالفرع، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا بتعرض فرع إحدى شركات الاتصالات بالهرم لسرقة مبلغ مالي من خزينة الفرع.

وتبين من التحريات أن موظف بفرع الشركة وراء سرقة 150 ألف جنيه لمروره بضائقة مالية، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي.

كما اعترف المتهم بسرقة جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة والتخلص منه بالطريق عقب السرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.