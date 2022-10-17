بعد حريق سجن إيفين.. واشنطن تؤكد سلامة الأمريكيين المحتجزين في إيران

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إنها تأكدت من سلامة المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران بعد حريق “سجن إيفين” الذي يضم في الغالب سجناء سياسيين.

وقالت السلطة القضائية الإيرانية، إن 8 سجناء لقوا حتفهم جراء الحريق، الذي وقع بينما تواجه الحكومة بالفعل صعوبات من أجل احتواء احتجاجات حاشدة.

وأوضحت السلطة القضائية أن حريق السبت أشعله سجناء بعد شجار وإن القتلى سقطوا نتيجة الاختناق بالدخان.

ويُحتجز في سجن إيفين سجناء سياسيون وكثيرون ممن يواجهون تهما أمنية، من بينهم إيرانيون مزدوجو الجنسية.