الإثنين 17 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الروسية: إتمام صفقة لتبادل الأسرى مع القوات الأوكرانية

تبادل أسرى
تبادل أسرى
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إتمام صفقة تبادل أسرى، تم خلالها تحرير 110 مواطنين روس بينهم 72 بحارًا مدنيا، كانوا محتجزين من قبل  كييف منذ شهر فبراير 2022.

وفي المقابل، سلمت روسيا للطرف الأوكراني 108 مجندات، وامتنعت اثنتان طوعا عن العودة إلى أوكرانيا رغبة منهما بالبقاء في روسيا الاتحادية، وذلك بحسب قناة «روسيا اليوم».

وتمت الصفقة بمشاركة شخصية من تاتيانا موسكالكوفا، مفوضة حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية، التي أعلنت عن أنه سيتم نقل الأسرى المحررين جوا إلى موسكو، حيث يتلقون العلاج اللازم وتتم إعادة تأهيلهم نفسيًا وجسديًا.

وفي وقت سابق، تحطّمت طائرة عسكرية روسية في منطقة مأهولة في مدينة ييسك على سواحل بحر آزوف قرب أوكرانيا كما نقلت الوكالات الروسية عن وزارة الدفاع الروسية.

وأوضحت الوزارة "في موقع سقوط طائرة سوخوي 34 في ساحة منطقة سكنية، اشتعلت النيران في وقود الطائرة" فيما تظهر صور على الشبكات الاجتماعية التقطها شهود، حريقًا هائلًا في مبنى سكني.

ونقلت الوكالات الروسية عن وزارة الحالات الطارئة، أن الحريق امتد إلى مبنى سكني اشتعلت النيران في خمسة من طوابقه التسعة.

وبحسب وزارة الدفاع، تمكّن طيارو المقاتلة من الخروج، فيما أشارت إلى أن الرحلة كانت تدريبية.

ومن جانبه، قال حاكم منطقة كراسنودار الروسية بنيامين كونترادييف إن كل وحدات الإطفاء والإنقاذ في المنطقة تعمل على إخماد النيران.

وزارة الدفاع الروسية الدفاع الروسية تبادل أسرى أوكرانيا روسيا الاتحادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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