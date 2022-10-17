الإثنين 17 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الادعاء الأمريكي يُطالب بمعاقبة مستشار ترامب بالحبس لـ6 أشهر

ستيف بانون
ستيف بانون
ads

طلب الادعاء الأمريكي، اليوم الاثنين، بتوقيع عقوبة الحبس ستة أشهر على ستيف بانون، المستشار السابق لدونالد ترامب والذي أدين في يوليو بازدراء القضاء لرفضه الإدلاء بشهادته في التحقيق بشأن هجوم 6 يناير 2021 على الكابيتول.

ويتوقع أن يصدر قاضٍ في واشنطن الحكم الجمعة في قضية بانون البالغ 68 عاما.

ومع قرب الموعد النهائي للنطق بالحكم، حدد المدّعون التهم الموجّهة لبانون بـ"تحدي القضاء وسوء النية والازدراء"، وذلك منذ أن استدعته اللجنة التي تحقق في هجوم 6 يناير 2021.

وطلب الادعاء أن يُحكم عليه بالسجن ستة أشهر، أي العقوبة القصوى، وبغرامة مقدارها 200 ألف دولار".

ويُعتبر ستيف بانون أحد مهندسي فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت في 2016. وحتى بعد استبعاده من البيت الأبيض في أغسطس 2017، بقي مقرّبا من ترامب وتحدث معه في اليوم السابق للهجوم على مقر الكونجرس.

وبهدف معرفة طبيعة محادثاتهما، استدعت لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة تسليط الضوء على الدور الذي أداه دونالد ترامب في هذا الهجوم، ستيف بانون للإدلاء بشهادته وتقديم وثائق، لكنّه رفض ذلك متذرعا بحق الرؤساء في إبقاء بعض المحادثات سرية، ما أدى إلى اتهامه بـ"عرقلة" عمل الكونغرس.

وخلال محاكمته في محكمة فدرالية في واشنطن في يوليو وجدته لجنة المحلفين مذنبًا بعد أقل من ثلاث ساعات من المداولات.

من جهة اخرى، يُلاحق المستشار السابق لدونالد ترامب في قضية اختلاس ملايين الدولارات من التبرعات لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ترامب الكابيتول واشنطن المستشار السابق لدونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الامريكية الكونجرس

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبور الأزمة

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2022 أبرز المرشحين لجائزة البالون دور

تأكيدًا لانفراد «الدستور».. إنهاء خدمة الرئيس التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم

«الداخلية» تضبط 10 أطنان مواد مخدرة تقدر بـ 270 مليون جنيه (فيديو)

«التخطيط»: 356 مليار جنيه مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في 2022/2023

4 منظمات عالمية تُصدر خطتها المشتركة لمواجهة الأوبئة

ماجي الحلواني تثمن مبادرة «المتحدة» للتوعية بمخاطر المخدرات: جاءت في وقتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

.. وما زال كورونا يتحوَّر

بسنت حسن

إلامَ ننحاز؟.. وإلى من ننحاز؟

جمال رشدي

فكرة تجذب مليارات الدولارات لمصر

بيريهان الفحام

المصحة ضريبة حب المصالح

أحمد الصغير

هل يقود الحوار الوطنى مصر لعصر الحلول والتشريعات الجريئة؟!

مؤمن المحمدي

الكورة إجوان

محمد العسيري

قناة القاهرة.. الطلّة حلوة

ماجد حبته

الرئيس الصينى يتعهد ويتوعد

صور

مباراة فوز الأهلى على اتحاد المنستيرى فى دورى أبطال إفريقيا

لاعبو الأهلى يحيون الجمهور قبل لقاء اتحاد المنستيرى

مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

بصمات حماس .. هل تتورط الحركة فى اضطرابات القدس الشرقية؟

بعد تصاعد التوتر مع إسرائيل.. الأمم المتحدة تسعى لتهدئة الأوضاع فى الضفة

قنبلة موقوتة.. كيف يشكل «إيتمار بن غفير» أزمة لليمين الإسرائيلى فى الانتخابات؟