عمرو أديب: شيرين عبدالوهاب قد تنتحر فى أى لحظة

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الفناانة شيرين عبدالوهاب تتعرض لأزمة حقيقية، وهى معرضة للانتحار فى أى لحظة.

وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "أنا رأيي إن شيرين عبد الوهاب ممكن في أي لحظة تنتحر وتنتهى، واللى يوصل للمرحلة اللى فيها وارد جدا نقوم في يوم منلقهاش، معرفش مين السبب وإيه اللى بيحصل".

وأضاف: "كل المعلومات اللى بتقولها والدتها وأخوها لو حقيقية إحنا قدام حاجة مرعبة، وطبعا لو أخوها وداها المستشفى من 3 أيام لغاية دلوقتي يبقى فيه سبب، ومفيش مستشفى يقدر يحتجز حد إلا لما يكون فيه حاجة".

وقال محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب: "حكاية شيرين عبد الوهاب معقدة خالص، وأنا دلوقت أختي بتتعرض لخطة سيئة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأختي بتنهار وبتضيع، وأنا لا ضربتها ولا اعتديت عليها".

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية": "حسام حبيب رجع لشيرين عبد الوهاب خلال الفترة الأخيرة وجابلها العربية بتوكيل وتنازلت عن القضايا وهو لم يتنازل عن ولا قضية وضحكوا عليها، وبعد كده رجعوا لبعض وبيتكملوا مع بعض على الواتس آب، وبعد كده شيرين كانت مأجرة شقة في التجمع وهي دي الشقة اللي أنا رحت أجيبها منها، وجيبتها لأنها كانت بتتعاطى مخدرات هي وحسام حبيب، والنيابة العامة تحقق مع المستشفى اللى شيرين بتتعالج فيه".

وأكد: "عندما ذهبت لشقة التجمع لم أعتدِ على شيرين عبد الوهاب، والمتخصصين في المستشفى هما اللى أخدوها من أجل العلاج الإلزامي، وهي بتتعاطى مخدرات منذ فترة وأمي عارفة الكلام ده".