احتجزها عنوة بالمستشفى.. النيابة تحقق فى بلاغ شيرين عبدالوهاب ضد شقيقها

تلقت النيابة العامة بلاغًا من وكيل الفنانة شيرين عبد الوهاب، بتهجم شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنهـا، واصطحابها لأحد مستشفيات الصحة النفسية؛ لإدخالها به عَنوةً، على إثر خلافات بينهما.

ووقدَّم المحامي صـورةً ضوئيـَّةً تحمل رقم الملف الطبي باسم موكلته، والمنسوب صدوره إلى المستشفى المذكور.

وفي ضوء هذا البلاغ سألت النيابة العامة مديرَ عام المستشفى والمديرَ الفنيَّ الطبيَّ به، واللذان تناقضت شهادتهما مع ما ورد بمضمون البلاغ، وعلى ذلك فإن النيابة العامة تسعى باستكمال تحقيقاتها إلى جلاء الحقيقة فيها، ووأهابت النيابة بالكافة إلى الالتزام بما تعلنه وحدها من بيانات رسمية بها.