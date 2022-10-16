الأحد 16 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس السيسى يبحث مع مسئولين فى «سيمنز» التعاون بمشروعات الطاقة الخضراء

الرئيس السيسى يبحث
الرئيس السيسى يبحث مع مسئولين فى سيمنس
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، جو كايزر، رئيس المجلس الإشرافي لشركة سيمنز العالمية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب كريستيان بروخ، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة، والمهندسة ليلى الحارس، العضو المنتدب لشركة سيمنز للطاقة بمصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث التعاون المشترك مع شركة سيمنز العالمية في مشروعات الطاقة الخضراء، في إطار سعي مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتبادل الطاقة الجديدة والمتجددة.

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وأعرب الرئيس السيسي عن التقدير لما حققته شركة "سيمنز" من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر وجهودها الناجحة في إنشاء محطات توليد الكهرباء في مصر، مؤكدًا التطلع لتعزيز الاستفادة من خبرات الشركة في عدة قطاعات تنموية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المهني للكوادر المصرية فنيًا وحرفيًا على نحو يرسخ المعايير الألمانية المتمثلة في قيم الأداء العالي والمستوى الدقيق في الإنتاج. 

من جانبه، أعرب جو كايزر عن تشرفه بلقاء الرئيس، مثمنًا مسيرة التعاون المثمرة مع مصر، والتي تجسدت في عدة مشروعات في مجال الطاقة، أبرزها محطات سيمنز الثلاثة الحديثة لتوليد الكهرباء التي أصبحت العمود الفقري الحالي لشبكة الكهرباء المصرية، حيث تعتبرها سيمنس إحدى الأيقونات البارزة في تاريخ نشاط الشركة منذ نشأتها. 

كما أكد كايزر تطلع سيمنس لاستمرار وتطوير الشراكة القائمة مع مصر، خاصةً في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك على خلفية الإنجازات الملموسة التي تحققت في مصر خلال الفترة الماضية في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية، واعتزاز شركة سيمنز بتعاونها الوثيق مع مصر، والذي أسفر عن نجاح كبير لأنشطتها في مصر نظرًا للدعم والإشراف المباشر من قبل الرئيس.

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