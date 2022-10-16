الأحد 16 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«شيرين» تتهم شقيقها بالتعدى بالضرب وحجزها بالمستشفى

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
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أعلن المستشار ياسر قنطوس، محامي المطربة شيرين عبدالوهاب، عن أنه حرر محضر إثبات حالة ضد شقيقها «محمد» وحمل المحضر رقم 12436 لسنة 2022، إداري النزهة.

وذكر في المحضر أنه اتهم شقيق المطربة شيرين بالاعتداء على موكلته بالضرب وإجباره لها على الاحتجاز بأحد المستشفيات.

كان المحامي ياسر قنطوش، دفاع الفنانة شيرين عبدالوهاب، تقدم بتنازل رسمي أمام النيابة العامة عن القضايا المرفوعة من موكلته ضد طليقها المطرب حسام حبيب.

وبالفعل تم التصالح بين الطرفين وقام حسام حبيب برد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة وتسوية جميع الخلافات بينهما وأصبحت ذمته بريئة من أي التزام تجاه الفنانة شيرين.

المستشار ياسر قنطوس شقيقها محمد ه حرر محضر إثبات إداري النزهة المطربة شيرين عبدالوهاب

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