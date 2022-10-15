الأحد 16 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الشباب والرياضة يتفقد مراكز شباب سليم والوحدات وشبرا البلد

جريدة الدستور
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قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بجولة تفقدية مفاجئة، صباح اليوم السبت، لعدد من مراكز الشباب بمحافظة القليوبية، لمتابعة سير العمل بمختلف المنشآت الشبابية والرياضية.


استهل جولته التفقدية عقب زيارة مركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة، بمركز شباب سليم والوحدة العربية، ومركز شباب شبرا البلد.


وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن التطوير في مراكز الشباب على قدم وساق وما زالت هناك مراكز شباب بها بعض الملاحظات نعمل على تلافيها وستنتهي قريبًا، لافتًا إلى أن الوزارة أعدت خطة لتطوير مراكز الشباب حتى 2025 بالتعاون مع المحافظين ونواب المحافظات من أجل تسريع دورة العمل، والعمل على فلسفة أن تكون مراكز الشباب جاذبة للأسرة المصرية، بالإضافة إلى زيادة التطوير بهذه المراكز.


ووجه الدكتور أشرف صبحي، بأن تُقدم مراكز الشباب مختلف الخدمات وليست الرياضية فقط، والعمل على توفير كل السبل لتعليم الشباب وتثقيفهم بمختلف الأمور مثل أندية العلوم وبرامج وأنشطة تعليمية عديدة أصبحت تقدمها مراكز الشباب والتي ساعدت بنسبة كبيرة على إقبال المواطن المصري عليها للاستفادة منها.


ووجه الشباب والرياضة لكل مسئولي مراكز الشباب ومسئولي الصيانة والمختصين بالمركز بالعمل على إصلاح أي تلفيات وإصلاح أوجه القصور التي تمت ملاحظها خلال الزيارة.

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