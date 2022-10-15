ازاي تتأكد من مخالفاتك المرورية.. اعرف الطريقة

ارتفعت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن طرق الاستعلام عن مخالفات المرور عقب انتشار الرادارات بجميع الطرق والمحاور الرئيسية لمعرفة عما إذا تم التقاط مخالفة له من عدمه.

فقد استحدثت نيابة المرور طرقًا جديدة إلكترونية للاستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقع مرور مصر لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات.

ويتيح الموقع في حالة الرغبة للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول المخالفات وأماكن حدوثها وقيمة كل مخالفة، من خلال إدخال الرقم القومي حيث ستظهر تفاصيل المخالفات وقيمتها ومكان حدوثها بالتاريخ.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

أتاح موقع النيابة العامة في مصر خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة من خلال اختيار خدمات نيابات المرور والتي من خلالها يمكن الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسيير بأنوعها ورخص القيادة والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

وللاستعلام عن مخالفات المرور يمكن اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع خدمات نيابات المرور من هنا.

- اختيار نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

- اختيار الاستعلام عن خدمات المرور بالحروف والأرقام أو أرقام فقط.

- إدخال رقم رخصة المركبة.

- الضغط على إجمالي المخالفات وستظهر القيمة.