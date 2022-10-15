السبت 15 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ازاي تتأكد من مخالفاتك المرورية.. اعرف الطريقة

مرور
مرور
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ارتفعت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن طرق الاستعلام عن مخالفات المرور عقب انتشار الرادارات بجميع الطرق والمحاور الرئيسية لمعرفة عما إذا تم التقاط مخالفة له من عدمه.

فقد استحدثت نيابة المرور طرقًا جديدة إلكترونية للاستعلام عن مخالفات المرور من خلال موقع مرور مصر لتسهيل استخراج شهادة المخالفات أونلاين بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور، بهدف الحد من التكدس وتقليل التجمعات.

ويتيح الموقع في حالة الرغبة للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول المخالفات وأماكن حدوثها وقيمة كل مخالفة، من خلال إدخال الرقم القومي حيث ستظهر تفاصيل المخالفات وقيمتها ومكان حدوثها بالتاريخ.

مفتوح الآن.. رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

رابط التظلم على المخالفة.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2022

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

أتاح موقع النيابة العامة في مصر خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة من خلال اختيار خدمات نيابات المرور والتي من خلالها يمكن الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسيير بأنوعها ورخص القيادة والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة.

وللاستعلام عن مخالفات المرور يمكن اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع خدمات نيابات المرور من هنا.

- اختيار نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

- اختيار الاستعلام عن خدمات المرور بالحروف والأرقام أو أرقام فقط.

- إدخال رقم رخصة المركبة.

- الضغط على إجمالي المخالفات وستظهر القيمة.

مخالفات المرور الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة خدمات نيابات المرور موقع مرور مصر موقع النيابة العامة

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