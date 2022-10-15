السبت 15 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

انطلاق ورشة ابدأ حلمك «السينما بين إيديك» بالإسماعيلية

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
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أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات ورشة ابدأ حلمك "السينما بين إيديك" بقصر ثقافة الإسماعيلية التابع لفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل وذلك خلال الفترة من 15/10 وحتي 21/10/2022 والذي يشرف عليه الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية.

صورة من الفعالية

 تضمن اليوم الأول محاضرة بعنوان مفهوم السيناريو السينمائي حاضرها الدكتور أشرف محمد دكتور بالمعهد العالي للسينما وتحدث حول أهم مفهوم السيناريو السينمائي، تلاها محاضرة بعنوان "أساسيات السيناريو السينمائي" حاضرها الدكتور أشرف راجح أستاذ بالمعهد العالي للسينما، أوضح خلالها الفكرة في السيناريو السينمائي، عناصرها، معالجة الفكرة، الشخصيات، تتابع المشاهد، كتابة المشهد السينمائي.

صورة من الفعالية

المحاضرة الثالثة بعنوان مبادئ السيناريو السينمائي حاضرها الدكتور نادر رفاعي أستاذ النقد السينمائي بأكاديمية الفنون، تناول خلالها مفهوم الشخصية في السيناريو السينمائي من خلال الإثارة، وأبعاد الشخصية الثلاثة وهم البعد الاجتماعي والنفسي، وتوظيف كاتب السيناريو، وطريقة تقديم الشخصية داخل السيناريو السينمائي مع عرض مقاطع من الأفلام المصرية والأجنبيّة، الجدير بالذكر أن مشروع ابدأ حلمك يستهدف تدريب شباب الأقاليم على فنون المسرح واكتشاف الموهوبين فى الفنون المختلفة المرتبطة بالمسرح وإعداد الممثل الشامل بالإقليم. 

د نادر رفاعي
الهيئة العامة لقصور الثقافة إبدأ حلمك السينما بين إيديك ثقافة الاسماعيلية قصر ثقافة الإسماعيلية السيناريو السينمائي

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