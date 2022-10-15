مصرع وإصابة 3 فى انقلاب سيارة بترعة على طريق طنطا بسيون

شهد مركز بسيون بمحافظة الغربية، اليوم السبت، مصرع شاب وإصابة 2 آخرين نتيجة حادث سقوط سيارة ملاكي يقودها في ترعة، بعد اصطدامها بسيارة أخرى على طريق طنطا.

على الفور تحركت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم انتشال الجثة ورفع السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز بسيون، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا بسيون وسقوط سيارة في الترعة.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم سيارة ملاكي يقودها شاب يدعى "ا.ا"23 سنة، مقيم بقرية قرنشو بأخرى، وسقوط سيارته في الترعة وإصابة 2 آخرين، تم انتشال الجثة ونقل المصابين للمستشفى، وإخطار النيابة العامة.