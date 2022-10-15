مصرع شخصين فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بالغربية

وقع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة على طريق شبشير الحصة القرشية أمام مشتل القرشية، أدى إلى مصرع شخصين مقيمين في قرية طوخ مزيد مركز السنطة بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثامين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية بتلقي اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة على طريق القرشية شبشير.

انتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين مصرع شخصين من شباب قرية طوخ مزيد مركز السنطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.