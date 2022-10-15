السبت 15 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخصين فى حادث تصادم دراجة نارية بسيارة بالغربية

ارشيفية
ارشيفية
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وقع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة على طريق شبشير الحصة القرشية أمام مشتل القرشية، أدى إلى مصرع شخصين مقيمين في قرية طوخ مزيد مركز السنطة بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثامين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية بتلقي اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بسيارة على طريق القرشية شبشير.

انتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين مصرع شخصين من شباب قرية طوخ مزيد مركز السنطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

دراجة نارية سيارة محافظة الغربية اللواء محمد عمار مدير امن الغربيه

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