انتشال جثة سائق سيارة شفط غرق فى بيارة صرف صحى بالطالبية

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة فى انتشال جثة سائق سيارة شفط غرق في بيارة صرف صحي بمنطقة الطالبية.

كان قد ورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من غرفة النجدة يفيد بسقوط سائق سيارة شفط داخل بيارة صرف صحي.

على الفور انتقل رجال المباحث مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لموقع الحادث، وتمكنوا من انتشال جثة المتوفي.

وباجراء التحريات تبين أن السابق كان يفرغ حمولة بيارة صرف صحي، وسقط، ولا شبهة جنائية.

تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.