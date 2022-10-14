الجمعة 14 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق صالة ألعاب رياضية فى العمرانية

ارشيفية
ارشيفية
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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق نشب داخل صالة ألعاب رياضية "جيم" امتدت لسيارة ملاكي أمام الصالة بدائرة قسم شرطة العمرانية، دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل صالة ألعاب رياضية "جيم" وامتدت إلي سيارة ملاكي كانت موجودة أمام الصالة بدائرة قسم شرطة العمرانية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وبعمل التحريات تبين أن ماسا كهربائيا بأحد الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق ولا شبهة جنائية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

قوات الحماية المدنية الجيزة حريق صالة العاب رياضية العمرانية

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وائل لطفي

مدرسة الوطنية المصرية

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