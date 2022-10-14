أصحاب المهام الصعبة.. برومو قناة القاهرة الإخبارية: «عاصمة الخبر»

"هنا القاهرة"، انطلق هذا الشعار على ألسنة مراسلي فضائية القاهرة الإخبارية الذين ظهروا في برومو القناة من عواصم العالم المختلفة، حاملين شعار "القاهرة عاصمة الخبر"، وظهرت عدة عواصم مختلفة في برومو البرنامج من دمشق واليمن ورام الله ومقديشو وبرلين وتونس وموسكو وبيروت وبغداد.

كانت صفحة قناة "سي بي سي"، على فيسبوك، قد عرضت برومو قناة القاهرة الإخبارية، وتناول البرومو "السرعة، المصداقية، الصورة بكل أبعادها، كل الأخبار من كل العواصم.. هنا القاهرة، عاصمة الخبر".

وتنطلق خلال الأيام المقبلة قناة القاهرة الإخبارية والتي تنقل الأخبار العالمية بشكل موسع على مدار الـ24 ساعة، حيث ظهرت لأول مرة عبر القمر الصناعي نايل سات عبر تردد 11747 v ومعدل ترميز 27500، وبدأت ببث مجموعة من المشاهد للمشروعات القومية العملاقة مثل حقول الغاز ومحطات الطاقة الشمسية العملاقة والمدن الجديدة والمصانع العملاقة، كما أطلقت القناة مقدمتها الدعائية والتي جاءت بأسماء عدد من المدن والعواصم العربية مع استعراض لمشاهد من هذه البلاد لتختتم المقدمة بشعار القناة "هنا القاهرة.. عاصمة الخبر".

يذكر أن تردد قناة القاهرة الإخبارية المنتظر انطلاقها قريبا، هو "11747 – v" ومعدل ترميز 27500.