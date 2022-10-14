مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عبورها الشارع فى الهرم

شهد شارع اللبيني بمنطقة الهرم، مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عبورها الشارع، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة بشارع اللبيني بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور الطفلة شارع شارع اللبيني بمنطقة الهرم صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.