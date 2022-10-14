الجمعة 14 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عبورها الشارع فى الهرم

ارشيفية
ارشيفية
ads

شهد شارع اللبيني بمنطقة الهرم، مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عبورها الشارع، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة بشارع اللبيني بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور الطفلة شارع شارع اللبيني بمنطقة الهرم صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

منطقة الهرم مصرع طفلة سيارة الجثه المشرحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مدرسة الوطنية المصرية

الأكثر قراءة

بعد تصديق الرئيس السيسى.. أهداف تعديلات قانون هيئة جودة التعليم والاعتماد

300 مليون دولار صادرات مصر من المكملات الغذائية العام الماضى

مصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عبورها الشارع فى الهرم

حبس متهمين باستغلال الأطفال فى بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيق

واشنطن تحث الداعمين على إنشاء نظام دفاع جوى متعدد المستويات لأوكرانيا

تراس تعلن تراجع الحكومة البريطانية عن خطتها لزيادة ضرائب الشركات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

في ذكرى شوقي وشوشة.. يبقى الشعر ديوان العرب

فهمي عبدالسلام

مذكرات سيد مرعى.. فصول مهمة من السياسة المصرية فى ثلاثة عهود

د. محمد عفيفي

الاستعمار والحداثة «1-2»

ماجد حبته

مصر.. كازاخستان

أحمد الصغير

المتحدة للخدمات الإعلامية.. شكرًا لبدء معركة الهوية!

محمد حسن حمادة

عندما دخلت البيجامة الكاستور التاريخ بسبب نصر أكتوبر

مؤمن المحمدي

سواق الأتوبيس

عبد الرحيم طايع

أن تكون ثقيلا في عالم خف

صور

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

مباراة فوز الزمالك على فلامبو البورندى فى دورى أبطال أفريقيا

مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات إسرائيلية فى الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم الأقصى.. وجولات استفزازية للمستوطنين على أبوابه

الكنيست يناقش اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان