سعر الدولار اليوم 14-10-2022 فى البنوك المصرية

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم مع توقف البنوك عن التداول في العطلة الأسبوعية التي تستمر يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

واستمر سعر الدولار في الارتفاع خلال الأسابيع الماضية، رغم اتجاه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة رغم مخاوف الكثيرين من تخفيض قيمة الجنيه الا ان القرار جاء معاكسًا للتوقعات، ورغم ذلك ظل الدولار في الارتفاع اليومي.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، ​ 19.6331جنيه للشراء، 19.7083جنيه للبيع .

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سجل سعره في بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 19.66 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سجل في بنك القاهرة: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

وبلغ سعره في البنك العربي الأفريقي: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

ووصل سعره في بنك كريدي أجريكول: 19.64 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.68 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة: 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

ووصل في البنك الأهلي القطري مستوى صرف: 19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.