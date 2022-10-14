الجمعة 14 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم 14-10-2022 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم مع توقف البنوك عن التداول في العطلة الأسبوعية التي تستمر يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

واستمر سعر الدولار في الارتفاع خلال الأسابيع الماضية، رغم اتجاه البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة رغم مخاوف الكثيرين من تخفيض قيمة الجنيه الا ان القرار جاء معاكسًا للتوقعات، ورغم ذلك ظل الدولار في الارتفاع اليومي.

 

سعر الدولار اليوم في مصر 

  • سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، ​   19.6331جنيه للشراء، 19.7083جنيه للبيع .

 

  • بلغ سعر الدولار في  البنك الأهلي المصري،  19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

 

  • سجل سعره في بنك مصر: 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

 

  • بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 19.66 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

 

  • سجل في  بنك القاهرة: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

 

  • ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

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تباين أسعار زيوت الطعام اليوم الخميس

  • وبلغ سعره في البنك العربي الأفريقي: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

 

  • وسجل الدولار في بنك قناة السويس: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

 

  • ووصل سعره في بنك كريدي أجريكول: 19.64 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

 

  • وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.68 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

 

  • وبلغ سعر الدولار في بنك البركة: 19.59 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.
  • ووصل في البنك الأهلي القطري مستوى صرف: 19.65 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
  • وسجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
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إيهاب الدسوقى: الإقبال على الدولار عالميًا ساهم فى ارتفاع أسعار الفائدة

  • بلغ سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي: 19.68 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
  • وسجل سعر الدولار في بنك المشرق: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
  • واستقر سعر الدولار في ميد بنك: 19.68 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
  • حقق سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.
الدولار الجنيه البنك المركزي البنك الأهلي بنك مصر سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مدرسة الوطنية المصرية

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